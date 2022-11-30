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Fransa galibiyeti Tunus'a yetmedi

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2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında Tunus, son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Ancak bu galibiyet Tunus'a tur için yetmedi. Fransa, FIFA 2022'deki ilk mağlubiyetini yaşadı

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Fransa galibiyeti Tunus'a yetmedi
Education City Stadı'nda oynanan müsabakayı Tunus kazandı.
Fransa'da teknik direktör DidierDeschamps'ın büyük rotasyon yaptığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.
58. dakikada WahbiKhazri Tunus'u öne geçirdi.. Bu dakikada orta sahada sahip olduğu topla ceza yayına doğru ilerleyen Khazri, yerden bir vuruşla kaleci Mandanda'yı mağlup etti: 1-0
Kalan sürede skor değişmedi ve Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tunus bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı. Ancak, Danimarka'yı 1-0 yenen Avusturalya, puanını 6'a çıkardı ve gruptan çıkan diğer ekip oldu.
 
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