Fransa'da Nkunku şoku

Fransa Milli Takımı'na, Christopher Nkunku'dan kötü haber geldi. Sol dizinden sakatlanan yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Fransa Milli Takımı'nda, Christopher Nkunku şoku yaşanıyor. 25 yaşındaki yıldız, sol dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda görev yapamayacak.

Fransa Milli Takımı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Nkunku antrenmanda sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı. Christopher'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadesini kullandı.

Nkunku'nun kadrodan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nın turnuvada yararlanamayacağı oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

Maignan, Kimpembe, Kante ve Pogba da sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

Nkunku bu sezon Leipzig formasıyla 23 maçta 17 gol, 4 asist kaydetti.

Yıldız oyuncu, 12 golle BundesLiga'da gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.



