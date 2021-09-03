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Fransa'da Mbappe şoku

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Fransız yıldız futbolcu KylianMbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı

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Fransa'da Mbappe şoku
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, dün Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.
Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.
Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.
 
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