Fransa'da Mbappe şoku

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, dün Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.
Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.
Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.
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