Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya Dünya Kupası'na veda etti. Mbappe, 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu

Fransa ile Polonya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşılaştı.

44. dakikada Olivier Giroud ve 74 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı. Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.

Polonya'nın tek golünü maçın uzatma bölümünde penaltıdan Lewandowski kaydetti.

Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Öte yandan Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 24 yaşına girmeden önce 9 gole ulaşan ilk oyuncu oldu ve Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin rekorunu elinden aldı.



