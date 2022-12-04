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Fransa çeyrek finalde

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Polonya Dünya Kupası'na veda etti. Mbappe, 2 gol ve 1 asistle maçın yıldızı oldu

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Fransa çeyrek finalde
Fransa ile Polonya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşılaştı. 
44. dakikada Olivier Giroud ve 74 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı. Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Polonya'nın tek golünü maçın uzatma bölümünde penaltıdan Lewandowski kaydetti.
Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Öte yandan Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 24 yaşına girmeden önce 9 gole ulaşan ilk oyuncu oldu ve Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin rekorunu elinden aldı.
 
 
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