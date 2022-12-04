Fransa ile Polonya, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde karşılaştı.
44. dakikada Olivier Giroud ve 74 ve 90. dakikalarda Kylian Mbappe'nin golleriyle maçı 3-1 kazanan Fransa, çeyrek finale adını yazdırdı. Fransa çeyrek finalde İngiltere-Senegal karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.
Polonya'nın tek golünü maçın uzatma bölümünde penaltıdan Lewandowski kaydetti.
Kylian Mbappe, 5 golle Dünya Kupası gol krallığında ilk sıraya yükseldi. Öte yandan Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 24 yaşına girmeden önce 9 gole ulaşan ilk oyuncu oldu ve Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin rekorunu elinden aldı.
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