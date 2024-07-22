Fransa Bisiklet Turu'nda zafer Tadej Pogacar’ın

Dünyanın en prestijli spor yarışlarından biri olarak kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu, BAE Emirates takımından Sloven sporcu Tadej Pogacar kazandı

11. kez düzenlenen turun 21. ve son etabı 33.7 kilometreden oluşan Monaco-Nice arasında koşuldu. 29 Haziran'da başlayan ve 23 gün süren turda Pogacar, son etabı da zirvede tamamlayarak 6. etap galibiyetini elde etti.

Pogacar, genel klasmanda 83.38.56'lık zamanıyla en yakın rakibine 6 dakika 17 saniye fark atarak 2020 ve 2021'den sonra üçüncü zaferine ulaştı.

Genel klasmanda ikinci Jonas Vingegaard, üçüncü ise Remco Evenepoel oldu.

Monaco-Nice arasındaki son etapta ise 45.24 ile zirvedeki Pogacar'ın ardından 46.27 ile Jonas Vingegaard ikinci, 46.38 ile Remco Evenepoel üçüncü sırayı aldı.

Öte yandan bu organizasyonun efsanesi olan ve dünyanın en önemli bisiklet sporcularından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, Monaco-Nice etabıyla bisiklet kariyerine son verdi. Fransa Bisiklet Turu'nda 15. kez yarışan ve en çok etap kazanan sporcu olan 39 yaşındaki sporcu, bu etapla birlikte profesyonel bisiklet kariyerine de sonlandırdı.