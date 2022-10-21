Franck Ribery futbolu bıraktı

Son olarak İtalyan ekibi Salernitana forması giyen Franck Ribery, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

2005 yılında Galatasaray formasını terletmiş olan Franck Ribery futbolu bıraktığını duyurdu.

Bu sezon İtalya'nın Salernitana ekibinde forma giyen Fransız orta saha 39 yaşında kariyerine nokta koydu.

Kariyerinde Bayern Münih'le Almanya Ligi şampiyonluğu, şampiyonlar ligi şampiyonluğu, UEFA Süper kupası gibi başarılar bulunduran Ribery, Galatasaray'la da Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Fransa milli takım formasını da 81 kez giyen yıldız isim 16 kez fileleri havalandırdı.

