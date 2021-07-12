Floyd Mayweather'ın servetine ConorMcGregor katkısı

UFC'de Dustin Pourier maçını kaybeden Conor McGregor, Floyd Mayweather'ın servetine katkı sağladı

UFC'de merakla beklenen maçta kazanan Dustin Pourier oldu.

Karşılaşmada yer ters basan ConorMcGregor'ın ayak bileği kırıldı. McGregor, salondan sedyeyle götürülürken maçı hakem kararıyla DustinPourier kazandı.

ConorMcGregor'ın bu yenilgisi dövüş sporlarının bir başka gözde ismi Floyd Mayweather'ın servetine katkıda bulundu.

Mayweather, Instagram hesabından McGregor'un maçı kaybedeceğine dair 50 bin Dolar'lık bahse girdiğini duyurdu. Karşılaşmanın sonucu 44 yaşındaki boksöre 35 bin Dolar kazandırdı.



