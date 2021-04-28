Final bileti rövanş maçına kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmesi ilk maçında Real Madrid, sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki finale vize alan takım rövanş maçının ardından belli olacak.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Chelsea'yi konuk etti. Zinedine Zidane yönetimindeki İspanyol devi, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

İki güçlü ekibi karşı karşıya getiren mücadeleye Alfredo Di Stefano Stadyumu ev sahipliği yaptı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin yönettiği maça etkili başlayan Chelsea, 14. dakikada Christian Pulisic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 29'da Karim Benzema'nın attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterecek takım, 5 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.

