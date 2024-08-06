Filenin Sultanları yarı finalde

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Mücadeleye etkili başlayan Çin, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Hande Baladın, Melisa Vargas ve Eda Erdem Dündar'in sayılarıyla 3-0'lık seri yakalayan Türkiye, 4-4'de eşitliği sağladı. İki ülkede karşılıklı sayılar almaya devam ederken, setin başları 8-8, ortaları da 15-15 eşitlikle geçildi. Servislerdeki etkinliğiyle farkı açan Çin, farkı 4 sayıya (22-18) çıkardı. Son dakikaları çekişmeli geçen ilk seti Çin, 25-23 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan milli takım, mücadelenin başlarında 3 sayılık (1-4) fark yakaladı ve Çin Başantrenörü Bin Cai'ye mola aldırdı. Melissa Vargas, Hande Baladın ve Zehra Güneş'le etkili oyununu süren ay-yıldızlılar, setin ortalarına doğru farkı 5 sayıya (5-10) çıkararak Çin Başantrenörü Bin Cai'ye ikinci kez mola kararı verdirdi. Milli takım setin sonlarına doğru farkı 7'ye (13-20) çıkarsa da arka arkaya sayılar bulan Çin, farkı bir sayıya (21-22) indirdi. Kalan bölümde hata yapmayan milliler, ikinci seti 25-21 önde bitirerek skoru eşitledi.

Üçüncü sette her iki ülke karşılıklı sayılar alırken, setin başları 5-5 eşitlikle geçildi. Melissa Vargas'ın servis turunda aradaki farkı açan (5-9) milli takım, setin ortalarında da aradaki 5 sayılık (9-14) farkı korumasını bildi. Sonlara doğru farkı bir sayıya (18-19) indiren Çin, 24-24'te de eşitliği sağladı. Milli takım, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla üçüncü seti 26-24 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin başlarında etkili olan Çin, 6 sayılık (8-2) fark yakaladı. Setin ortalarında farkı 9 sayıya (14-5) çıkaran Çin, etkili oyununu sürdürdü. Ay-yıldızlılar; Derya Cebecioğlu, Meliha Diken ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla farkı 3'e (19-16) indirdi. Çekişmeli geçen mücadelenin sonlarında hata yapmayan Çin, dördüncü seti 25-21 önde tamamladı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karar setine her iki ülke de karşılıklı sayılarla başladı. Milliler setin ortalarına 8-7 önde girse de Çin etkili oyununu sürdürmeye devam etti. Son ana kadar çekişmeli geçen karar setini 15-12, maçı da 3-2 kazanan milli takım, tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Milli takım Londra 2012'de 9'uncu olurken, Tokyo 2020'de ise çeyrek finalde Güney Kore'ye elenmişti.

Milliler yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle 8 Ağustos'ta karşılaşacak.

Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nın Sırbistan'la oynanan finalinde de 41 sayıyla oynamıştı.

Bu arada bir mücadelede sakatlanan milli pasör Cansu Özbay, oyuna devam edemedi. Oyunun belli bölümlerinde sakatlanan Gizem Örge ve Hande Baladın da bu şekilde oyuna devam etti.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer ilgililer de mücadeleyi salondan izledi.