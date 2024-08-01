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Filenin Sultanları çeyrek finalde

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi. 2'de 2 yapan Filenin Sultanları, Paris 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı

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Filenin Sultanları çeyrek finalde
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.
Müsabaka karşılıklı sayılarla başlarken, Dominik Cumhuriyeti etkili oyunuyla skoru 8-4'e getirdi. Molanın ardından milliler savunmada daha iyi bir görüntü ortaya koymaya çalışsa da Dominik Cumhuriyeti, file önündeki sayılarla farkı 6'ya çıkardı: 11-17. Milliler, Vargas'ın üst üste sayılarıyla farkı azaltsa da ilk seti 25-21'lik skorla Dominik Cumhuriyeti kazandı.
İkinci sete hızlı başlayan taraf "Filenin Sultanları" oldu. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın sayılarıyla durum 7-3'e geldi. Molanın ardından üst üste sayılar alan Dominik Cumhuriyeti, farkı da 1 sayıya indirdi: 8-7. Ebrar Karakurt'un oyuna girmesinin ardından milliler, 7-1'lik seri yakaladı: 15-8. Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas'ın smaç sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen milliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru eşitledi.
Üçüncü sete de iyi başlayan "Filenin Sultanları", Melisa Vargas ve İlkin Aydın'ın sayılarıyla skoru 7-3'e getirdi. Setin devamında Vargas'ın yanı sıra Zehra Güneş, Hande Baladın ve savunmada Gizem'in performanslarıyla fark daha da arttı: 15-8. Setin ortalarında Dominik Cumhuriyeti üst üste sayılarla farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son bölümde Hande Baladın ve Vargas'ın performansıyla üstünlüğünü koruyan milliler, seti 25-22 kazanarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sete Zehra'nın sayısıyla başlayan milliler, Vargas ve İlkin'in skorer oyunuyla 5-1 öne geçti. Kaptan Eda'nın hücumda, Zehra'nın savunmadaki etkisiyle skor 11-4 oldu. Milliler, seti 25-15, maçı ise 3-1 kazanarak ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi. Fransa ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı.
Grupta oynadığı 2 maçı da kazanan Milliler, C Grubu'ndaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü (TSİ) 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.
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Etiketler; #Voleybol #Filenin Sultanları #Olimpiyat #türkiye
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