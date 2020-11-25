FIFA 'The Best' ödülü adayları açıklandı

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek

FIFA, dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen 'The Best' ödülünün adaylarını açıkladı. Öte yandan yılın en iyi teknik direktörü, en iyi kalecisi ve aynı ödüllerin kadın futbolundaki adayları da duyuruldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, futbolda 2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Dün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

Cristiano Ronaldo (Juventus)

LionelMessi (Barcelona)

Muhammed Salah (Liverpool)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

KylianMbappe (Paris Saint-Germain)

SadioMane (Liverpool)

SergioRamos (Real Madrid)

ThiagoAlcantara (Liverpool)

VirgilvanDijk (Liverpool)

En iyi erkek kaleci

AlissonBecker (Liverpool)

ThibautCourtois (Real Madrid)

KeylorNavas (Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer (Bayern Münih)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

MarcAndre ter Stegen (Barcelona)

En iyi erkek teknik direktör

MarceloBielsa (Leeds United)

HansiFlick (Bayern Münih)

JürgenKlopp (Liverpool)

JulenLopetegui (Sevilla)

ZinedineZidane (Real Madrid)

