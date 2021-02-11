FIFA Kulüpler Dünya Kupası Bayern Münih'in

Bayern Münih, Tigres'i 1-0 mağlup ederek, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü. Bavyera temsilcisi, sezonu 6 kupayla kapatmış oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Bayern Münih ile Tigres karşılaştı.

Katar'ın Er Reyyan kentindeki Education City Stadı'nda oynanan maçta Bayern Münih, Tigres'i 59. dakikada Pavard'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Alman temsilcisi bu sonuçla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez kazanmanın sevincini yaşadı. Bayern Münih, 2013 yılında da kupayı müzesine getirmişti.

