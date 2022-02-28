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FIFA'dan Rusya'ya kötü haber

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UEFA, tüm Rus kulüplerinin ve milli takımlarının, bir sonraki duyuruya kadar hem FIFA hem de UEFA müsabakalarına katılımlarının askıya alındığını açıkladı

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FIFA'dan Rusya'ya kötü haber

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.

FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.

Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi.

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