FIFA'dan Infantino kararı

Hakkında soruşturma başlatılan FIFA Başkanı Gianni Infantino için, FIFA'dan açıklama geldi. Açıklamada, soruşturma sürecinde de Infantino'nun görevinin başında kalacağı ve sorumluluklarını yerine getireceği belirtildi

İsviçre’de özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'in, FIFA Başkanı Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki irtibatı ortaya çıkartmak için başlattığı soruşturma hakkında FIFA'dan açıklama geldi.

Futbolun en üst düzey karar ve organizasyon merkezi, hakkında soruşturma açılan başkan Gianni Infantino'nun görevine devam edeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "FIFA Başkanı görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam edecek ve sorumluluklarını üstlenecek. Her zaman olduğu gibi İsviçre ve dünyadaki yetkililerle işbirliği yapmaya devam edecek" denildi.

Başkan Infantino'nun ilişkisinin incelendiği diğer isim İsviçre Başsavcısı Micheal Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki yolsuzluk ve rüşvet skandalının soruşturmasını yürütmüştü.

Geçen hafta istifasını veren Lauber'in 2017 yılında Infantino ile gizli bir toplantı yaptığı kaydedilmişti.

