Feyenord, Roma’yı eli boş gönderdi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord evinde İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti.

Feyenoord, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı elde etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada M.Wieffer kaydetti.

İkinci maç 20 Nisan'da Roma'da oynanacak.

