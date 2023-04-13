Feyenord, Roma’yı eli boş gönderdi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Feyenoord evinde İtalyan ekibi Roma'yı konuk etti.
Feyenoord, karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ikinci maç öncesi avantajı elde etti.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada M.Wieffer kaydetti.
İkinci maç 20 Nisan'da Roma'da oynanacak.
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