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Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı

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Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılma ihtimali gündemde. İngiliz kulübü Brighton ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin kararını bekliyor

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Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı
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Fenerbahçeli futbolcular, Avrupa kulüplerinin radarında.

Sarı lacivertli formayı giyen birçok oyuncuya teklifler gelirken, transfer gündeminin en önemli isimlerinden biri Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe ile başarılı bir kariyer ortaya koyan Ferdi, Premier Lig ekibi Brighton ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

EURO 2024’te başarılı bir turnuva geçiren milli futbolcu için, Brighton'ın 35 Milyon euroya varan bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Diğer yandan Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe’nin kararını beklerken, sözleşme şartlarında iyileştirme yapmayı planlayan sarı lacivertli yönetim oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

2018 yılında sarı lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki futbolcu, 204 maçta forma giydi. Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında sona erecek.

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