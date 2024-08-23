Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da

Fenerbahçe ile Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi İngiltere. Milli futbolcunun transferi için kulüpler anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki futbolcu yeni sezonda Brighton forması giyecek.

Transfer için Fenerbahçe ve İngiliz ekibi uzun süren görüşmeler sonrası anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında kadrosuna katmıştı.

Ferdi'nin kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

