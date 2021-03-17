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Fenerli eski kaleci, Güney’de yılın futbolcusu

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Fenerli eski kaleci, Güney’de yılın futbolcusu
2016/17 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı kaleci Fabiano, Güney’de yılın futbolcusu seçildi.
2019/20 sezonunda Güney’in en büyük takımlarından olan Omonoia’ya transfer olan başarılı file bekçisi geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrasında yılın futbolcusu seçildi.
Fabiano, Omonoia formasıyla orta koyduğu performans ile takımının yeniden zirveye oynamasına büyük katkı koymuş ve takımının tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmasını sağlamıştı.
 
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