Fenerbahçe’nin konuğu Manchester United

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.



