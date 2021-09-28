Fenerbahçe'ye İspanyol, Galatasaray'a Polonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Olympiakos, Galatasaray'ın ise Marsilya maçının hakemleri belli oldu

Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Yunan ekibiOlympiakos ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem AlejandroHernandez yönetecek.

Hernandez yardımcılıklarını JoseNaranjo ve TeodoroSobrino yapacak.

Aynı gece sahneye çıkacak bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise E Grubu'nda Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Fransa'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak maçta Polonyalı hakem PawelRaczkowski düdük çalacak.

Raczkowski yardımcılıklarını RadosławSiejka ve Adam Kupsik yapacak.



