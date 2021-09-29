Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa’da 2. randevularında

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak.
D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)
19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)
19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)
19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)
19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray
22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
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