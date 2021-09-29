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Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa’da 2. randevularında

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları 30 Eylül Perşembe günü oynanacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Olympiakos ile Galatasaray ise Marsilya ile karşılaşacak

Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa’da 2. randevularında
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 karşılaşma yapılacak.
D Grubu'ndaki ilk mücadelesinden bir puanla ayrılan Fenerbahçe, 19.45'te Yunaninstan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
E Grubu'na galibiyetle başlayan Galatasaray ise TSİ 22.00'de milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'ya konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Brondby (Danimarka)
19.45 Sparta Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya)
19.45 Real Sociedad (İspanya) - Monaco (Fransa)
19.45 Sturm Graz (Avusturya) - PSV (Hollanda)
19.45 Legia Varşova (Polonya) - Leicester City (İngiltere)
19.45 Napoli (İtalya) - Spartak Moskova (Rusya)
19.45 Fenerbahçe - Olympiakos (Yunanistan)
19.45 Antwerp (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray
22.00 Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.00 Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya)
22.00 Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya)
 
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