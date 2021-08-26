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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını deplasmanda 5-2 yenerek grup aşamasında mücadele etmeye hak kazandı

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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında, Fenerbahçe deplasmanda HJK Helsinki ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe 11. dakikada Valencia'nın golüyle öne geçti: 0-1
Valencia, 14. dakikada Fenerbahçe'nin 2. golünü attı: 0-2
27. dakikada Riski'nin golüyle Helsinki farkı 1'e indirdi: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi: 1-2
52. dakikada Valencia kendisinin ve Fenerbahçe'nin 3. golünü attı: 1-3
Riski'nin 88. dakikada attığı golle Helsinki farkı1'e indirdi: 2-3
90. dakikada Fatih Yiğit Şanlitürk'ün golüyle Fenerbahçe öne geçti: 2-4
90+3. dakikada Peltola Kendi kalesine attığı golle farkı 3'e çıktı. 2-5
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.
 
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