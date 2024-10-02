Fenerbahçe, Twente’nin konuğu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak. TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 22.00'da başlayacak

Twente Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Lee Betts ile James Mainwaring yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Sam Barrott olacak.

Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Twente deplasmanından galibiyetle ayrılarak bu kulvardaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

Ev sahibi ekip ise UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Twente karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Union Saint-Gilloise karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü müsabakada forma giyemeyecek.

Aralarındaki 5. resmi maç

Fenerbahçe, Twente ile 5. resmi maçına çıkacak.

İki takımın daha önce oynadığı 4 eşleşmede sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Rakibiyle ilk olarak 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, evinde 2-1 mağlup olduğu rakibini deplasmanda 1-0 ile geçmişti.

İki ekip geçtiğimiz sezon ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe, rakibini evinde 5-1, deplasmanda ise 1-0 ile mağlup etmeyi başarmıştı.



