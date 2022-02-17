Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.

Sarı lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin golleri 58. dakikada Dimitris Pelkas ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'dan gelirken, Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ibrahim Traore, 62. dakikada Oscar Dorley ve 64. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.

