banner762
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe turu zora soktu
5 0
Hentbol’da seminer zamanı
Hentbol’da seminer zamanı
10 0
 
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
Ağızda Dağılan Bir Tarif: Et Sote
12 0
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
LTB park ücretlerine zam yaptı ama…
47 0
Candan Erçetin mest etti
Candan Erçetin mest etti
20 0
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
132 0
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
Derelerle gelen sular çiftçileri zarara soktu
11 0
banner797

Fenerbahçe turu zora soktu

banner476

banner714
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.
Sarı lacivertliler sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe’nin golleri 58. dakikada Dimitris Pelkas ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'dan gelirken, Slavia Prag'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ibrahim Traore, 62. dakikada Oscar Dorley ve 64. dakikada Ondrej Lingr kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat günü Çekya'da oynanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.