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Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına 2-1 yenildi

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Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı
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Hainaut Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildi.
Lille'in golünü 12. dakikada kendi kalesine Jayden Oosterwolde kaydetti.
Sarı-lacivertli temsilcimizin eşitlik sayısını ise 79'da serbest vuruştan İrfan Can Kahveci attı.
Lille, 90+1'de Zhegrova ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalacak ekip, 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından belli olacak.
 
 
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