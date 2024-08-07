Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına 2-1 yenildi

Hainaut Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildi.

Lille'in golünü 12. dakikada kendi kalesine Jayden Oosterwolde kaydetti.

Sarı-lacivertli temsilcimizin eşitlik sayısını ise 79'da serbest vuruştan İrfan Can Kahveci attı.

Lille, 90+1'de Zhegrova ile bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalacak ekip, 13 Ağustos'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak maçın ardından belli olacak.