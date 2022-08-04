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Fenerbahçe tur kapısını araladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 2 gol atıp 1 de asist yapan Lincoln Henrique damga vurdu

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Fenerbahçe tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko'yu konuk etti. Mücadele 3-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin golleri 17. dakikada Emre Mor, 45 ve 81. dakikalarda Lincoln'den geldi. 

Karşılaşmanın 48. dakikasında Çekya ekibinde Stanislav Hofmann kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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