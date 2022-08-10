Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk oluyor

Çekya'nınUherskeHradiste kentindeki MestskyFotbalovyStadionMiroslavaValenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE
Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKrediÜmraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.
Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.