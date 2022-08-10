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Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk oluyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında yarınn Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oluyor

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Fenerbahçe, Slovacko'ya konuk oluyor
Çekya'nınUherskeHradiste kentindeki MestskyFotbalovyStadionMiroslavaValenty'de, yerel saatle 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
SARI-LACİVERTLİLER TUR PEŞİNDE
Sarı-lacivertli ekip, 4 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında, Çekya temsilcisi Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin (2) attığı gollerle 3-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, 8 Ağustos Pazartesi günü ise Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında, Kadıköy'de, HangiKrediÜmraniyespor ile 3-3 berabere kalarak lige puan kaybıyla başlamıştı.
Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.
 
 
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