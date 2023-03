Fenerbahçe, Sevilla maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör JorgeJesusyöneitminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan LuanPeres katılmadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın açık bölümünde 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.00'da Sevilla'ya hareket etti.

KAMP KADROSU

Teknik direktör JorgeJesus'un kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, BrightOsayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, WillianArao, JaydenOosterwolde, İsmail Yüksek, MiguelCrespo, MihaZajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, MichyBatshuayi, Enner Valencia, JoaoPedro, JoshuaKing