Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.
Temsilcimiz Fenerbahçe 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.
Sarı-lacivertliler, ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.
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