Fenerbahçe'nin rakibi Austria Wien

Fenerbahçe, Slovacko’yu elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

