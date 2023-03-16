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Fenerbahçe, kazanarak Avrupa’ya veda etti

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Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'ın rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını 1-0 yenen temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarına veda etti

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Fenerbahçe, kazanarak Avrupa’ya veda etti
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, gol pozisyonu üretmekte zorlansa da golü bulmayı başardı. Maçın 41. dakikasında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da bu skorla üstün gitti.

İkinci yarıya üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe, 20 dakikalık önemli bir baskı kursa da gol bulmayı başaramadı. Oyunun son bölümünde baskısını artıran sarı-lacivertliler, ikinci golü bulamadı ve maçı 1-0 kazanarak kupadan elendi.

PENALTI VAR'LA GELDİ

Fenerbahçe'nin 40. dakikada kazandığı penaltı vuruşu VAR'la geldi.

Müsabakanın 38. dakikasında sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Alex Telles'in eline çarptı.

Maçın hakemi önce pozisyonu devam ettirirken, VAR, hakemi uyardı ve pozisyonu izlemesini istedi.

Pozisyonu izleyen Michael Oliver, 41. dakikada penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Enner Valencia, topu filelere gönderdi.

BATSHUAYİ, SAKATLANARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Müsabakanın 16. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında kendisini yere bırakan tecrübeli golcünün önce tedavisi sahada yapıldı.

Ardından sedyeyle oyun alanını terk eden Belçikalı santrfor, yerini 19. dakikada Joshua King'e bıraktı.

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