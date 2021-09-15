Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt’a konuk oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında 16 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem MaurizioMariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden MatteoPasseri ve AlessandroCostanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Avrupa arenasına play-off turundan katılan ve HJK Helsinki'yi her iki maçta da yenerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe, bu sezon oynadığı hazırlık maçları dahil hiçbir karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek hem gruplara iyi bir başlangıç yapmak hem de yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae, FilipNovak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, LuizGustavo, Mer Hakan Yandaş, MaxMeyer, Fatih, Arda Güler, Mesut Özil, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Berisha.

Avrupa'da 233. randevu

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 232 karşılaşmada 86 galibiyet, 48 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 290 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 340 gol gördü.

