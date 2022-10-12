banner875
banner815
10 0
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
Klasikler, Noyanlar Rallisi’nde buluştu
13 0
 
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
Basketbolun hakem eğitim sponsoru yine Asbank
9 0
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor
13 0
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
Öğretmen eksiklikleri, velileri isyan ettiriyor
20 0
Kargayı Arif uçurdu
Kargayı Arif uçurdu
22 0
51 0
banner878

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında

banner476

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, galip gelmesi durumunda grubunu ilk 2 sırada bitirmeyi garantileyecek

banner825
Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.

AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında geçen hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.

4 EKSİK

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.