Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile deplasmanda karşılaşacak.
AEK Arena'da oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.
Grupta oynadığı 3 karşılaşmada 7 puanı bulunan sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi lider durumda yer alıyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında geçen hafta Kadıköy'de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK
Fenerbahçe, AEK Larnaca deplasmanında gruptan çıkma mücadelesi verecek.
Grupta lider durumda bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, maçı kazanması halinde ilk 2 yolunda en önemli rakibiyle puan farkını 7'ye yükseltecek.
Sarı-lacivertliler, bu durumda gruptan ilk 2 sırada çıkmayı garantileyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon grup liderleri, son 16 turuna direkt olarak adını yazdıracak. Fenerbahçe, maçı kazanması halinde son 2 karşılaşmada liderlik mücadelesi verecek.
4 EKSİK
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King, zorlu mücadelede yer alamayacak.