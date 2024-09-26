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Fenerbahçe 3 puanla başladı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini 2-1 mağlup etti

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Fenerbahçe 3 puanla başladı
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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika'nın Saint-Gilloise takımını konuk etti.
Sarı lacivertliler, 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Burgess'in kendi kalesine attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Saint-Gilloise'ın tek golünü 90+3'te Sykes kaydetti.
OSAYİ KIZARDI, LIVAKOVİC PENALTIYI KURTARDI
Union SG'de Mac Allister 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise Osayi Samuel 90. dakikada rakibine yaptığı faul nedeniyle penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 90+1'de Ivanovic'in kullandığı penaltıyı Livakovic kurtardı.
SIRADAKİ RAKİP TWENTE
Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlayan sarı lacivertliler, organizasyondaki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.
 

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Etiketler; #Fenerbahçe #UEFA #Belçika #Avrupa Ligi
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