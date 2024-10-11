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Felipe Melo emeklilik tarihini açıkladı

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Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Fluminense'nin futbolcusu FelipeMelo, 2025 yılının sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı. 41 yaşındaki Melo'nun son hedefi ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterebilmek

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Felipe Melo emeklilik tarihini açıkladı
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Galatasaray forması altında gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan FelipeMelo, kariyerini sonlandırmaya hazırlanıyor.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR
Fluminense'de kariyerine devam eden FelipeMelo yaptığı açıklamada, 2025 yılının sonunda futbolcu bırakacağını duyurdu.
 41 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giymek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini belirtti.
GALATASARAY KARNESİ
Melo, Galatasaray formasıyla 154 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistlik skor katkısı verdi.
Melo, Fluminense ile ise bu sezon 23 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 1.174 dakika süre alan 41 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.
 
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