Fas, Belçika karşısında tarih yazdı

FIFA Dünya Kupası 2022 F Grubu'nda Fas, Belçika'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve TRT ekranlarından yayınlanan mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetti.

Michy Batshuayi ve Dries Mertensli Belçika ile Romain Saissli Fas'ın karşı karşıya geldiği maçta gol kazanan taraf 2-0'lık skorla Fas oldu. Fas'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdelhamid Sabiri ile 90+2. dakikada Zakaria Aboukhlal kaydetti.

Bu sonuçla Fas, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda bir maçtan galibiyetle ayrıldı.

Hakim Ziyech, maçın en iyi oyuncusu (Man of the Match) seçildi.

Fenerbahçeli Michy Batshuayi ve Beşiktaşlı Romain Saiss maça 11'de başladı. Galatasaraylı Dries Mertens ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Fas, puanını 4'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Belçika ise 3 puanda kaldı.

24 YIL SONRA BİR İLK

Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

Belçika, ilk maçında Kanada'yı Michy Batshuayi'nin golüyle mağlup ederek Dünya Kupası'na 3 puanla başlamıştı. Afrika temsilcisi Fas ise son finalist Hırvatistan ile golsüz berabere kalmıştı.

