banner480
banner69
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
40 0
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
22 0
 
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
48 0
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
16 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
20 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
22 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
28 0
banner529

Falcao Inter Miami'nin radarında

banner476

Galatasaray’da, Radamel Falcao’nun geleceği merak konusu. Kolombiyalı yıldızın bu sezon ortaya koyacağı performans, sarı kırmızılılardaki durumu da belirleyecek

Falcao Inter Miami'nin radarında
Geride kalan sezonda sakatlıklar nedeniyle birçok kez maç kaçıran Falcao'ya, yaz transfer döneminde Inter Miami’nin talip olduğu kaydedildi.
Ailesinin Türkiye’de mutlu olması ve eşinin doğum yapmak üzere olmasından dolayı, 34 yaşındaki oyuncu o süreçte Galatasaray'da kalmayı tercih etti.
Ancak dünya futbolunun önemli yıldızlarından David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin Falcao'ya ilgisinin sürdüğü öğrenildi. 
Mali olarak maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim ise ilk etapta 34 yaşındaki futbolcunun performansını gözlemlemek istiyor.
2019-2020 sezonunda maç başına en çok gol ortalaması yakalasa da eleştirilen Falcao, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon avro kazanıyor.
Miami ekibinin, Kolombiaylı yıldız konusunda ısrarcı olması ve Falcao’nun da istikrardan uzak performans göstermesi halinde yönetimin de transfere sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.
RadamelFalcao bu sezon Süper Lig’de 4 maçta forma giyerken, 3 kez ağları havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu son olarak Dünya Kupası Elemeleri’nde Kolombiya forması ile Şili ağlarına 1 gol bıraktı.  
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.