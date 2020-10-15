Falcao Inter Miami'nin radarında

Galatasaray’da, Radamel Falcao’nun geleceği merak konusu. Kolombiyalı yıldızın bu sezon ortaya koyacağı performans, sarı kırmızılılardaki durumu da belirleyecek

Geride kalan sezonda sakatlıklar nedeniyle birçok kez maç kaçıran Falcao'ya, yaz transfer döneminde Inter Miami’nin talip olduğu kaydedildi.

Ailesinin Türkiye’de mutlu olması ve eşinin doğum yapmak üzere olmasından dolayı, 34 yaşındaki oyuncu o süreçte Galatasaray'da kalmayı tercih etti.

Ancak dünya futbolunun önemli yıldızlarından David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin Falcao'ya ilgisinin sürdüğü öğrenildi.

Mali olarak maaş bütçesini dengelemek isteyen yönetim ise ilk etapta 34 yaşındaki futbolcunun performansını gözlemlemek istiyor.

2019-2020 sezonunda maç başına en çok gol ortalaması yakalasa da eleştirilen Falcao, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon avro kazanıyor.

Miami ekibinin, Kolombiaylı yıldız konusunda ısrarcı olması ve Falcao’nun da istikrardan uzak performans göstermesi halinde yönetimin de transfere sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

RadamelFalcao bu sezon Süper Lig’de 4 maçta forma giyerken, 3 kez ağları havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu son olarak Dünya Kupası Elemeleri’nde Kolombiya forması ile Şili ağlarına 1 gol bıraktı.

