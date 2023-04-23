banner913
banner932
Cihangir’in tarihi ikinciliği
Cihangir’in tarihi ikinciliği
10 0
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
47 0
 
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
41 0
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
29 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
24 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
25 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
22 0
banner915

FA Cup'ta finalin adı belli oldu

banner476

İngiltere Federasyon Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren mücadelenin ardından Brighton & Hove Albion'ı penaltılarla 7-6 yenen Manchester United, finalde Manchester City ile karşılaşacak

banner825
FA Cup'ta finalin adı belli oldu
banner931

Wembley Stadı'nda oynanan turnuvanın ikinci yarı final maçında, bu organizasyonda 12 şampiyonluğu bulunan Manchester United ile kupayı ilk kez müzesini götürmeyi hedefleyen Brighton & Hove Albion karşılaştı.
Taraflar, normal süre ve uzatmalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadele, penaltılara gitti. Karşılaşmanın bu bölümünde rakibine 7-6 üstünlük kuran Manchester United, adını finale yazdırdı.
Manchester kenti takımları United ile City arasındaki final maçı, 3 Haziran'da oynanacak.
 

Etiketler; #FA Cup
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.