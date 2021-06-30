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Everton'da Rafael Benitez dönemi

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Premier Lig ekibi Everton, İspanyol teknik adam RafaelBenitez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

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Everton'da Rafael Benitez dönemi
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan İspanyol teknik adam RafaelBenitez'le anlaştığını duyurdu.
Teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de RafaelBenitez'di. İspanyol çalıştırıcı, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'la anlaştı. İngiliz kulübü, tecrübeli teknik adamı 3 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.
61 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Liverpool gibi üst düzey takımlarda görev aldı.
Anlaşmayı imzaladıktan sonra Everton resmi hesabı tecrübeli teknik adamın ilk fotoğrafını paylaştı. Son olarak Çin ekiplerinden DalianYifang'ı çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam 2004-2010 yılları arasında Liverpool'da görev yapmış ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
 
 
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