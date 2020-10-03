Everton 4'te 4 yaptı

Ligin 4. haftasında Goodison Park Stadı'nda Brighton'ı konuk eden Everton'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45+2. dakikada Yerry Mina, 52 ve 70. dakikalarda ise James Rodriguez attı.
Brighton'ın gollerini 41. dakikada Neal Maupay ve 90+2. dakikada Yves Bissouma kaydetti.
Ligde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galip gelen Everton, puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
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