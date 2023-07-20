Ev sahipleri galibiyetle başladı

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahibi Yeni Zelanda Norveç'i 1-0 yenerek A Grubu'na üç puan ile başladı. Avustralya da rakibi İrlanda’yı 1 -0 yendi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası başladı. Açılış maçında, A Grubu'nda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç, Auckland kentindeki 50 bin kişi kapasiteli Eden Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadeleyi Yeni Zelanda 48. dakikada Hannah Wilkinson attığı gol ile 1-0 kazandı. 90. dakikada penaltı kazanan Yeni Zelanda da topun başına geçen Percival direğe takıldı. Yeni Zelanda Dünya Kupası tarihinin ilk galibiyetini aldı.

AVUSTRALYA 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde yapılan 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu mücadelesinde Avustralya - İrlanda ile karşı karşıya geldi.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçı Avustralya 1-0 kazandı. Karşılaşmanın golünü 52. dakikada Catley kaydetti.

