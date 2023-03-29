EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası gruplarda oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı

EURO 2024 Elemeleri'ndeki A, BD ve I gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı.

İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda ScottMcTominay attı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Konuk takımın gollerini 20 ve 45+4. dakikalarda MateoKovacic kaydetti. Grubun diğer maçında ise Galler, KiefferMoore'un golüyle Letonya'yı 1-0 yendi.

Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ikinci haftayı 3 puanla 3. sırada tamamladı.

Gruplarda İkinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Gürcistan-Norveç: 1-1

İskoçya-İspanya: 2-0

B Grubu

İrlanda-Fransa: 0-1

Hollanda-Cebelitarık: 3-0

D Grubu

Türkiye-Hırvatistan: 0-2

Galler-Letonya: 1-0

E Grubu

Moldova-Çekya: 0-0

Polonya-Arnavutluk: 1-0

F Grubu

İsveç-Azerbaycan: 5-0

Avusturya-Estonya: 2-1

G Grubu

Karadağ-Sırbistan: 0-2

Macaristan-Bulgaristan: 3-0

I Grubu

İsviçre-İsrail: 3-0

Romanya-Belarus: 2-1

Kosova-Andorra: 1-1

