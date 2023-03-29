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EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası gruplarda oynanan 7 karşılaşmayla tamamlandı

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EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
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EURO 2024 Elemeleri'ndeki A, BD ve I gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı.
İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda ScottMcTominay attı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Konuk takımın gollerini 20 ve 45+4. dakikalarda MateoKovacic kaydetti. Grubun diğer maçında ise Galler, KiefferMoore'un golüyle Letonya'yı 1-0 yendi.
Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ikinci haftayı 3 puanla 3. sırada tamamladı.
Gruplarda İkinci maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Gürcistan-Norveç: 1-1
İskoçya-İspanya: 2-0
B Grubu
İrlanda-Fransa: 0-1
Hollanda-Cebelitarık: 3-0
D Grubu
Türkiye-Hırvatistan: 0-2
Galler-Letonya: 1-0
E Grubu
Moldova-Çekya: 0-0
Polonya-Arnavutluk: 1-0
F Grubu
İsveç-Azerbaycan: 5-0
Avusturya-Estonya: 2-1
G Grubu
Karadağ-Sırbistan: 0-2
Macaristan-Bulgaristan: 3-0
I Grubu
İsviçre-İsrail: 3-0
Romanya-Belarus: 2-1
Kosova-Andorra: 1-1
 
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