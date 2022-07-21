EURO 2022'de ilk yarı finalist İngiltere

İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve TRT SPOR'dan yayınlanan EURO 2022'de ilk yarı finalist İspanya'yı uzatmalar sonucu 2-1 mağlup eden İngiltere oldu.
Falmer Stadyumu'nda oynanan maçta ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İspanya, 54. dakikada EstherGonzalez'in golüyle 1-0 öne geçti. İngiltere, 84'te EllaToone'nin kaydettiği golle skora denge getirdi: 1-1.
Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.
İngiltere, 96. dakikada Georgia Stanway'in attığı golle 2-1 öne geçti.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi İngiltere, İspanya'yı 2-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. İngiltere; İsveç-Belçika maçının galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Diğer çeyrek final müsabakaları Fransa-Hollanda, Belçika-İsveç ve Almanya-Avusturya arasında oynanacak.
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