EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta FabioCapello, David Moyes, AitorKaranka, RobbieKeane, EstebanCambiasso ve CosminContra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: GianluigiDonnarumma (İtalya)
Defans: KyleWalker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)
Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)
Forvet: FedericoChiesa (İtalya), RomeluLukaku (Belçika), RaheemSterling (İngiltere)
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