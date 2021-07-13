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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu

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UEFA, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en iyi 11'ini açıkladı. Listede şampiyon İtalya'dan 5 futbolcu yer aldı

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EURO 2020'nin en iyi 11'i belli oldu
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın en iyi 11'i, başta FabioCapello, David Moyes, AitorKaranka, RobbieKeane, EstebanCambiasso ve CosminContra olmak üzere birçok isimden oluşan teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.
Şampiyon İtalya'dan 5, finalist İngiltere'den 3 futbolcunun dahil edildiği EURO 2020'nin en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: GianluigiDonnarumma (İtalya)
Defans: KyleWalker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya)
Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya)
Forvet: FedericoChiesa (İtalya), RomeluLukaku (Belçika), RaheemSterling (İngiltere)﻿
 
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