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Eski Doğanlı, Zagreb’e galibiyeti getirdi

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Eski Doğanlı, Zagreb’e galibiyeti getirdi
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Bir dönem ülkemizde Doğan Türk Birliği ve Tatlısu’da forma giyen Believe Atiemwen, formasını giydiği Dinamo Zagreb’i galibiyete taşıdı.
Hırvatistan’ın en ünlü takımlarından olan Dinamo Zagreb’in formasını giyen BelieveAtiemwen, takımının NK Lokomotiva’yı 2 – 0 mağlup ettiği maçta ikinci golü attı. 62. dakikada oyuna giren BelieveAtiemwen, 63. dakikada golünü attı.
 
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