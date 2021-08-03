Erkekler futbolda finalin adı Brezilya-İspanya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler futbol yarı finalinde Japonya ile İspanya karşı karşıya geldi. Normal süresi golsüz tamamlanan maçta, Japonya'yı 115. dakikada Asensio ile deviren İspanya finalde Brezilya'nın rakibi oldu

Tokyo 2020 erkekler futbol yarı finalinde Brezilya ile Meksika karşılaştı. Maçın normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanınca penaltı vuruşlarına geçildi.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Brezilya finale yükseldi.

İSPANYA UZATMALARDA FİNALİST

Tokyo 2020 erkekler futbol yarı finalinde İspanya ile Japonya karşılaştı.

TRT Spor'dan naklen yayınlanan maçın normal süresi golsüz tamamlanınca uzatma dakikalarına geçildi.

İspanya, mücadelenin 115. dakikasında Oyarzabal'ınasistindeAsensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca İspanya, erkekler futbolda adını finale yazdıran ikinci ülke oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler futbolda altın madalya, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 14.30'da Brezilya ile İspanya arasında oynanacak maç sonucu sahibini bulacak.

