Eray Şamdan’dan, karatede gümüş madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler kumite 67 kiloda milli karateci Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde Türk sporu adına tarihi bir gün daha yaşandı.

Oyunlarda mücadele eden milli sporculardan Eray Şamdan, karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya kazandı.

Finalde Fransız sporcu Steven Da Costa'yla karşılaşan Eray Şamdan, rakibine 5-0 mağlup oldu ve oyunları gümüş madalya alarak tamamladı.

Eray Şamdan, olimpiyat tarihinde ilk kez yer alan karatede Türkiye'nin ilk madalyasını kazanan sporcu olarak tarihe geçti.

Oyunlarda daha önce cimnastikte Ferhat Arıcan kazandığı bronz madalyayla bu branşta Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu oldu.

Milli sporculardan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu garantiledikleri madalyalarla boksta madalya getiren ilk kadın sporcular olurken, güreşte de Yasemin Adar madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti.

KARATEDE DİLARA BOZAN VE SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU MADALYA ALAMADI

Karatede ayrıca bugün Dilara Bozan ve Serap Özçelik Arapoğlu sahne aldı.

Bronz madalya mücadelesine çıkan Dilara Bozan, Hong Kong'tanMoLau'yla yenildi ve olimpiyat 5.'liğini elde etti.

Kadınlar kumite 55 kiloda ise Serap Özçelik Arapoğlu, grup maçlarında elendi. A Grubu'nda yer alan milli sporcu, ilk maçında İranlı Sara Bahmanyar mağlup oldu. İkinci maçında Bulgar IvetGoranova'ya yenilen Serap, son maçında ise Çin Taipeisi'ndenTzuyun Wen ile karşılaştı. Maçta sakatlık da yaşayan milli sporcu, rakibine yenildi ve oyunlara veda etti.

TAHA AKGÜL REPESAJA KALDI

Güreşte ise erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül umduğunu bulamadı.

Rio 2016'da altın madalya alan Taha Akgül, son 16 turunda Kanadalı AmarveerDhesi'yi yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli sporcu, çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Steveson'a mağlup olmaktan kurtulamadı.

Taha Akgül, rakibinin akşam seansındaki maçı kazanarak finale yükselmesiyle repesaj hakkı elde etti. Taha Akgül, yarın repesajda Kırgız AiaalLazarev ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİZMDE TÜRK SPORCULARIN PERFORMANSI

Atletizmde Necati Er, üç adım atlama finalinde yarıştı.

Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.

Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.

20 kilometre yürüyüşünde üç milli sporcu yarıştı. Milli sporculardan Şahin Şenoduncu 34. olurken, Abdülselamİmuk yarışı 48. tamamladı. Salih Korkmaz ise sakatlık yaşadığı için bitişi göremeden yarışı yarıda bıraktı.

Erkekler 4x100metre bayrak yarışı elemelerinde Ertan Özkan, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve RamilGuliyev'den oluşan Türk Milli Takımı, diskalifiye edilerek finale kalamadı.



