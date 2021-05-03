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Enppi, Dino ile galibiyeti hatırladı

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Enppi, Dino ile galibiyeti hatırladı
Mısır Süper Liginde son haftalarda büyük düşüş yaşayan ve galibiyete hasret kalan Dinopeter ve John Ebuka’nın takımı Enppi haftalardan sonra galip geldi.
Enppi kendi evinde El Makasa takımını ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 0 mağlup ederken, ilk gol Dinopeter’den geldi. Dinopeter 66’da takımının ilk golü attı.
John Ebuka maçta ilk 11’de sahaya çıkarken, daha sonra oyundan alındı. Dinopeter ise ikinci devrede oyuna girip takımını galibiyete taşıdı. Enppi aldığı galibiyetle 27 puana yükselerek, 7. sıraya tırmandı.
 
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