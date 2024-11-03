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Enesli Bournemouth, Manchester City'i koltuğundan etti

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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, liderlik koltuğunu da Liverpool'a kaptırdı

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Enesli Bournemouth, Manchester City'i koltuğundan etti
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İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.
 Ev sahibi ekip Bournemouth, 9. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 64. dakikada hızlı gelişen atakta Evanilson topu filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı: 2-0
82. dakikada Manchester City farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan yapılan ortada Gvardiol kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1
Karşılaşmada başka gol olmazken, kırmızı-siyahlılar 3 puana uzandı. Bournemouth bu galibiyetle puanını 15'e yükseltirken, Manchester City 23 puanda kaldı.
Pep Guardiola'nın öğrencileri bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşarken, 3 maçlık galibiyet serisi ve 32 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Öte yandan milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada oyuna girdi.
Aynı saatte başlayan diğer mücadelede Liverpool, Brighton'ı 2-1 yendi ve puanını 25'e yükseltti. Liverpool, geçtiğimiz hafta kaybettiği liderliği yeniden aldı. 
 
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