En çok kupa kazanan teknik direktörler

JoseMourinho'nun UEFA Konferans Ligi zaferi sonrası teknik direktörler arasındaki kupa rekabeti tekrar gündeme geldi. Tarihin en çok kupa kazanan menajerleri listesinde zirvede 48 şampiyonlukla Sir Alex Ferguson var

Kariyeri başarılarla dolu olan teknik direktörler, kazandıkları kupalarla tarihe adını altın harflerle yazdırıyor.

Kupa zengini teknik adamlar listesinde zirvede 48 kupayla SirAlexFerguson bulunuyor. 1986-2013 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, takımını 13 kez Premier Lig'de zirveye taşıdı.

İskoç çalıştırıcı, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez Kupa Galipleri Kupası, 1 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 kez de UEFA Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı. Ferguson, ayrıca 5 FA Cup, 4 İngiltere Lig kupası, 10 CommunityShield, 3 İskoçya Ligi, 4 İskoçya Kupası ve 2 İskoçya Süper Kupa zaferi de yaşadı.

2'nci sırasında ise Mircea Lucescu var. Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Rumen teknik adamın kariyerinde 36 kupa bulunuyor.

Listenin 3'üncü sırasında JoseMourinho yer alıyor. Son olarak Roma ile UEFA Konferans Ligi zaferi yaşayan Portekizli teknik adamın 22 yıllık kariyerinde 34 kupası var.

Mancesher City'yi şampiyonluğa taşıyan PepGuardiola ise 32 kez kupa kaldırdı.

