Emre Demir Barcelona'da

Barcelona, YukatelKayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı

Barcelona, YukatelKayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in kulübün B Takımına transfer olduğunu açıkladı.

Katalan ekibi, transferin 2 milyon avro + bonuslar karşılığında tamamlandığını duyurdu.

Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon avro olacak.

YukatelKayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Emre'nin transferinin ardından şu mesajı yayımladı:

"Bir hayal daha gerçek oldu.

YukatelKayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik.

Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre.

Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun. "

