Emre Demir Barcelona'da

Barcelona, YukatelKayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in kulübün B Takımına transfer olduğunu açıkladı.
Katalan ekibi, transferin 2 milyon avro + bonuslar karşılığında tamamlandığını duyurdu.
Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon avro olacak.
YukatelKayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Emre'nin transferinin ardından şu mesajı yayımladı:
"Bir hayal daha gerçek oldu.
YukatelKayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik.
Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre.
Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun. "
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